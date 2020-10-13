РИАМО - 13 окт. Специальные автомобили с оборудованием для фиксации неправильной остановки и стоянки – парконы – помогли 295 автомобилистам в столице с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Каждый день они ездят по дорогам города для вашей безопасности и спокойствия и занимаются совсем не только контролем парковки», – говорится в сообщении.

Водители парконов в 2020 году помогли завести 190 заглохших на дороге машин, отбуксировали 30 транспортных средств, которые завести не удалось, поменяли и подкачали более 47 колес, спасли одного котенка, который спрятался под капотом автомобиля, а также много помогали в ходе дорожно-транспортных происшествий, вызывая полицию и медиков на место аварии.

«Вы всегда можете обратиться к водителям парконов, если на дороге возникла сложная ситуация. Они точно найдут, как ее разрешить», – уточняется в сообщении.