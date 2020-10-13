РИАМО - 13 окт. В столице спасатели устранили последствия ДТП на 24-м километре Киевского шоссе, где иномарка врезалась в КамАЗ, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Днем 13 октября в службу экстренного вызова «112» поступило сообщение: на 24-м километре Киевского шоссе Hyundai Porter врезался в припаркованный на обочине КамАЗ. В результате ДТП оказались перекрыты две полосы движения», — говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены расчеты пожарно-спасательных отрядов №303 и №206 ГКУ «ПСЦ».

Спасатели вытащили из машины Hyundai водителя. Движение на участке восстановилось в кратчайшие сроки.