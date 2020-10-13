РИАМО - 13 окт. Во дворе жилого дома, расположенного на территории района Южное Бутово, обнаружили тело подростка 2005 года рождения, сообщается на сайте ГСУ СК России по Москве.

По факту происшествия возбудили уголовное дело.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства смерти подростка, допрашивается родственники и круг общения мальчика», - говорится в сообщении.

Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу. Расследование продолжается.