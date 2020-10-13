РИАМО - 13 окт. На станциях МЦК установили 50 новых вендинговых и аптечных автоматов, в большей части из них продают напитки и сладости, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Вы найдете их в зданиях транспортно-пересадочных узлов», - говорится в сообщении.

Аптечные автоматы появились также на станциях «Шоссе энтузиастов», «Деловой центр» и «Лужники». Там есть маски, перчатки и антисептики.

«Приобрести средства защиты можно также во всех кассах и на платформах МЦК», - добавляется в сообщении.

Там, где пассажиропоток особенно велик, ставят и банкоматы. Речь идет о местах около торговых центров, пересадках на метро и пригородные поезда.

«Сейчас их уже 13, а всего будет 40 — на всех станциях МЦК», - отмечается в сообщении.