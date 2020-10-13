РИАМО - 13 окт. Завершаются работы по гидроизоляции дорожного полотна путепровода для соединения Юго-Восточной хорды с Третьим транспортным кольцом, рабочие вышли на завершающий этап, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«На проезжей части гидроизоляция завершена, работы проводятся на тротуарах. В ближайшее время строители приступят к монтажу барьерных ограждений», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Строители также приступают к сооружению подпорных стен и подъездов к эстакаде.

Путепровод пройдет от связки Третьего транспортного кольца через железнодорожные пути Курского направления Московской железной дороги. Построят транспортную развязку на пересечении с улицей Новохохловской.

В составе объекта будет построен путепровод протяженностью 466 метров. В районе примыкания дороги к Третьему транспортному кольцу заменят 172 метра дорожного покрытия.