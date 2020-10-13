РИАМО – 13 окт. Минздрав РФ разрешил испытывать вакцину «Спутник V» на пожилых добровольцах, соответствующее разрешение выдали во вторник, сообщает Газета.ru.
«Министерство здравоохранения Российской Федерации <...> выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.
В испытаниях задействуют 110 человек. Они помогут расширить возможности применения вакцины.
Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.
Вакцина создана на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.
Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет.
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Текстовая трансляция
13 ОКТЯБРЯ
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