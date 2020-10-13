РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Завершены ремонтные работы пешеходной дорожки на улице Мира возле дома 2. Тротуар по данному адресу вошел в план ремонта в соответствии с пожеланиями люберчан, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На пешеходной дорожке выполнена установка бортового камня с отсыпкой щебнем под основание, уложен асфальт. Протяженность отремонтированного участка составила 230 метров», - сказал Ружицкий.

В этом году в городском округе запланировано привести в надлежащий вид тротуары по 20 адресам. Среди них - четыре пешеходные дорожки, которые вошли в план ремонта по просьбам жителей. Они расположены на улице Мира, 2-ая Красногорская, Митрофанова, 3-е Почтовое отделение.