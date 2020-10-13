РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Жители подмосковного Красногорска оставили наибольшее число обращений, которые касались строительства, в Главгосстройнадзор Подмосковья на прошлой неделе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В Главном управлении государственного строительного надзора подвели итоги работы с новыми обращениями. Так, с 1 по 7 октября специалисты ответили на 179 вопросов, поступивших в Единый центр управления регионом, из них 63 вопроса - с портала «Добродел».

«Количество обращений возросло по сравнению с предыдущим периодом на 107. Самыми активными на прошлой неделе стали жители Химок, Балашихи, Красногорска и Ленинского городского округа», - говорится в сообщении.

В основном жителей волновали вопросы исполнения обязательств по ДДУ (46), незаконного строительства (43), информирования о ходе строительства (25), содержания строительной площадки (17).