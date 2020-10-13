РИАМО - 13 окт. В Московском регионе 14 октября температура воздуха может повторить рекорд для этого дня в плюс 19 градусов, это будет последний теплый день перед мощным похолоданием, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что во вторник в Москве было очень тепло.

«В Москве к 14:00 воздух прогрелся до плюс 17,2 - подобное тепло за последние 72 года в этот день было только в 1955 (плюс 18,9), 1958 (плюс 17,4), 1979 (плюс 18) и 2014 (плюс 17,2) годах», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что такого тепла в Центральной России не было с 1889 года.

Четырнадцатого октября дневная температура в Московском регионе повысится до плюс 14-19 градусов.

«А это уже претензия с вероятностью того, что столбики термометров с трудом, но все-таки могут дотянуться до абсолютного рекорда этого дня далекого 1889 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 19 (градусов - ред.)», - добавил Тишковец.

Он подчеркнул, что 14 октября будет последним теплым днем месяца в преддверии грядущего мощного наступления холодов.