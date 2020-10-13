РИАМО - 13 окт. В Московском доме национальностей открылась выставка «Сердце земли Тульской», организованная старинным журналом о походах и путешествиях «Русский турист», экспозиция будет работать по 22 октября, говорится в сообщении пресс-службы журнала.

Выставка и презентация печатного спецвыпуска журнала приурочены к 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты. Это первое мероприятие в рамках масштабного проекта журнала «Палитра городов российских», в котором каждый регион России презентует свой туристический потенциал.

«Идея выставки – показать Тульскую область глазами художников, в том числе тех, для кого Тула – родной город, а также туристов, которые создавали картины во время своих экспедиций и путешествий», — говорится в сообщении.

Организатор проекта «Палитра городов русских» и шеф-редактор журнала «Русский турист» Марина Хлыбова представляет на выставке несколько своих работ, написанных по итогам спелеологического похода в Бяковские каменоломни Тульской области, поездки в Кондуки и посещения Тульского кремля.

«Мы любим устраивать пленэры перед стартом экспедиции или по ее итогам, вдохновляясь видами, которые не всем доступны. На выставке нам захотелось показать разные подходы к живописи и разный взгляд на Тулу», — рассказала Хлыбова.

Участниками проекта стали члены творческого объединения «Мастерская 18», в которое входят члены Союза художников России, Международного художественного фонда, Московского союза художников. Они специально посетили Тулу, чтобы написать картины для этой экспозиции.

На выставке свою работу представил и почетный член Российской академии художеств, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства Андрей Очнев.

Члены «Союза бирюзовых художников» из Тулы создали для выставки коллективный «портрет» Тульского кремля, выполненный разными материалами. На экспозиции также представлены работы известного приглашенного художника Андрея Блиока.

В рамках выставки «Сердце земли Тульской» посетители смогут увидеть более 30 картин разных авторов, посвященных архитектуре и природе Тульской области.

«Идея сделать художественную выставку у нас в редакции журнала про спортивный туризм возникла после общения с путешественниками, которые, вернувшись из похода, показали свои картины. Путешествия вдохновляют, в них мы открываем свой, может, глубоко скрытый потенциал. Поэтому мы хотим исследовать эти прорывы творческих возможностей, в дальнейшем организуя не только художественные выставки, но и музыкальные, театральные мероприятия», — отметила директор по развитию журнала «Русский турист» Олеся Подлыжняк.

Она добавила, что цель проекта – начать открытый диалог с читателями, каждый из которых может поделиться своим творчеством и поучаствовать в создании культурного события с акцентом на конкретное место.

Вход на выставку бесплатный.