РИАМО - 13 окт. Российский боец MMA Магомед Исмаилов сразится с соотечественником Иваном Штырковым, сообщает Газета.ru.

«Бой пройдет 12 декабря на турнире ACA 115. Место проведения пока не известно», – уточняется в сообщении.

Исмаилов участвовал в 19 профессиональных боях за время карьеры. В них он выиграл 16 раз, два раза был побежден, еще один поединок закончился ничейным результатом.

Штырков одержал 17 побед, один раз проиграл, и один бой завершил с ничейным результатом. Ранее СМИ сообщали, что он ушел из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из-за нарушение антидопинговых правил.​