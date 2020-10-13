РИАМО - 13 окт. Почти 150 нарушителей масочного режима выявили на вокзалах Москвы во время рейдов во вторник, сообщила главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Алина Бочарова.
Правоохранители проверяли Казанский, Ленинградский и Ярославский вокзалы.
«Сотрудниками ОАТИ совместно с полицией и ГКУ «Организатор перевозок» проведено обследование трех вокзалов. <...> В ходе обследования выявлены случаи несоблюдения гражданами на территории вокзалов перчаточно-масочного режима», - сказала Бочарова.
Она добавила, что в ходе рейда выявлено почти 150 нарушителей масочного режима.
«Составлено 147 протоколов по статье 3.18.1 часть 4, статья предусматривает штраф в размере 5 тысяч рублей», - отметила Бочарова.
За прошедшие сутки в столице выявили 4618 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является самым высоким показателем с середины мая.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
13 ОКТЯБРЯ
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