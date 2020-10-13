РИАМО - 13 окт. По ходатайству следователя суд избрал 43-летней жительнице подмосковного Пушкина, обвиняемой в убийстве ребенка, меру пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«По данным следствия, 11 октября 2020 года женщина, находясь у себя в квартире в городе Пушкино, совершила убийство четырехлетнего сына путем его повешения. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшийся домой», - говорится в сообщении.

В ходе допроса обвиняемая дала признательные показания, но так и не смогла объяснить мотив убийства ребенка.

Уже проведена назначенная следствием комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. По ее заключению можно будет судить о вменяемости обвиняемой.

Продолжается проведение еще целого комплекса следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.