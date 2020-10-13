РИАМО - 13 окт. Более 560 тысяч просмотров собрали онлайн-мероприятия Всемирной недели космоса на ВДНХ, они шли с 3 по 10 октября в центре «Космонавтика и авиация», говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Речь идет о познавательных лекциях, премьере тематической экскурсии, детских конкурсах и многом другом.

«Большая часть активностей была доступна для виртуальных гостей центра — на официальных интернет-ресурсах выставки», - говорится в сообщении.

К примеру, председатель молодежного совета Русского космического общества Денис Прудник поговорил со зрителями об истории пилотируемой космонавтики. Создатель сообщества «Открытый космос» и блога Zelenyikot Виталий Егоров же рассказал об опасностях космической радиации и способах защиты от нее.

Одним из лидеров по просмотрам стали лекции о многообразии космических исследований. Суммарно их посмотрели свыше 420 тысяч раз.

«Девятого октября впервые была представлена новая тематическая экскурсия для всей семьи «От старта до посадки». Более 140 тысяч зрителей узнали о сложном и интересном процессе подготовки к запуску космических кораблей», - добавляется в сообщении.