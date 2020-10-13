РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 окт. Жители подмосковного Красногорска могут сдать в переработку ненужные журналы, книги и газеты до 22 октября в рамках областного экомарафона, сообщается на официальном сайте городского округа.

В Красногорске стартовал областной экомарафон-переработка «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

«С сегодняшнего дня (со вторника - ред.) в округе организован пункт сбора макулатуры. Он находится по адресу: улица Ленина, дом 15А, рядом с детской поликлиникой №1», - говориться в сообщении.

На пункте дежурят волонтеры МУ «Молодежный центр» по графику: вторник, четверг с 16:00 до 19:00.

На переработку принимаются газеты, книги, журналы, бумага, архивы, документы на конфиденциальное уничтожение, картон и гофрокартон. В зависимости от количества макулатуры каждому муниципалитету будут присвоены экобаллы.

«За определенный вес будут присвоены экобаллы, которые потом можно потратить, например, на приобретение деревьев и кустарников для озеленения округа», - сказал начальник отдела по делам молодежи администрации горокруга Красногорск Евгений Романов.

Заключительный день для сбора макулатуры – 22 октября. 23 октября все собранное вторсырье взвесят и направят на переработку.





