РИАМО - 13 окт. Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что президент России будет формировать и возглавлять Госсовет, сообщает РИА Новости.

«Конечно, руководитель государства возглавит, а как еще? Это в его полномочиях. Логика какая: это в компетенции президента в Конституции. Там, где идет перечисление (полномочий – ред.), там написано, (что он – ред.) формирует Госсовет», — сказал Крашенинников.

В Госсовет будут входить постоянные члены, которые должны быть там по должности, и те, кого назначит президент.

Окончательное число членов Госсовета будет определять президент. ​