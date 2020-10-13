РИАМО - 13 окт. Эксперт объяснил, что дети переносят Covid-19 намного легче, чем взрослые, по данным Роспотребнадзора, у 71% дошкольников и школьников младших классов есть иммунитет к коронавирусной инфекции​, сообщает aif.ru.

«Немалое число взрослых тоже уже получили иммунитет, потому что с вирусом встречались. Что касается детей, то у них вполне мог сформироваться иммунитет, хотя они в большинстве не болели, тем более тяжело. Дело в том, что дети многие инфекции переносят намного легче, чем взрослые», – сказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета, профессор Александр Лукашев.

Он добавил, что факт того, что больше половины детей уже перенесли коронавирус бессимптомно, не является удивительным.

«Однако иммунитет к коронавирусам в среднем нестойкий. На протяжении жизни мы по многу раз переболеваем инфекциями, вызванными коронавирусами», – отметил Лукашев.

Он подчеркнул, что зачастую болезнь проходит легко, людям даже не приходится брать больничный.

«Примерно в каждом шестом случае сезонная простуда — это коронавирус, которым мы когда-то переболели в детстве, а потом переболеваем не один раз на протяжении всей жизни», – добавил Лукашев.

По его мнению, повторные инфекции вероятны, но не приведут к тяжелым последствиям, так как заработает иммунитет.​

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Текстовая трансляция

13 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- В Роспотребнадзоре заявили, что очное обучение в школах почти всех регионов РФ безопасно. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, дети полностью защищены, «проходят фильтры на входе».

- Фонд коек для пациентов с Covid‑19 в России занят почти на 90%. Перепрофилирование коек в РФ является самым лучшим вариантом для создания новых мест для зараженных.​​

- Столичным работодателям разъяснили детали перевода сотрудников на удаленку. Если организация действует также в других субъектах РФ, требование о 30% распространяется только на сотрудников, работающих в Москве.

- Режим работы московских судов изменили из‑за Covid‑19. Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен.

- В Роспотребнадзоре не хотят блокировать экономику из‑за Covid‑19.

Опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран … позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики Глава Роспотребнадзора Анна Попова

- Медицинскую маску в госаптеках Подмосковья можно купить за 5 рублей. Антисептики продаются в аптеках в достаточном количестве.

- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.

- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.



- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.