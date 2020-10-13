РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 окт. Предприятий Котельников ЭТМ соблюдает все меры безопасности в период пандемии, сообщил на своей личной странице глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин в соцсети «ВКонтакте».

«Посетил одно из ведущих предприятий Котельников - ЭТМ. Оно дает городу почти 500 рабочих мест с официальным трудоустройством и достойным уровнем зарплаты. Что важно - даже несмотря на трудности и ограничения во время пандемии, предприятие не сократило штат», - написал Жигалкин.

По его словам, уже сейчас предприятие сработало на опережение, переведя 30% сотрудников на удаленную работу. Помимо этого, на предприятии строго соблюдаются все рекомендации и требования. А температуру сотрудникам измеряют не только утром, но и в течение дня.

«Я прошу всех ответственно относиться к этим необходимым и важным мерам - на работе, в магазине, в транспорте или любом другом общественном месте», - завершил глава.