РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Спортсмены из подмосковных Люберец завоевали ряд призовых мест на чемпионате и первенстве России, всероссийских соревнованиях по восточному боевому единоборству, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В составе сборной Московской области люберчане показали достойный результат, став победителями и призерами соревнований по восточному боевому единоборству в дисциплине «Сито-рю». Ребята занимаются в СК «БУДО-Искра» и Центре патриотического воспитания и спорта «Искра» городского округа», - говорится в сообщении.

На чемпионате России по восточному боевому единоборству отличился Егор Сафонов. В составе сборной он взял золото в возрастной категории старше 18 лет и весовой - до 72 кг.

Чемпионат и первенство России, а также всероссийские соревнования прошли с 9 по 12 октября во Дворце спорта «Лобня».