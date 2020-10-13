РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Активисты подмосковного Подольска продолжают проводить рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, сообщается в группе «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» члены партии «Единая Россия» осуществили рейд по соблюдению масочно-перчаточного режима в общественном транспорте городского округа Подольск», - говорится в сообщении.

Партийный проект «Единой России» «Народный контроль» направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере контроля качества товаров и услуг.