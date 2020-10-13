РИАМО - 13 окт. Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике одобрила проект закона, который закрепляет механизм предоставления бесплатного или льготного проезда на общественном транспорте с помощью соцкарт, выдача и обслуживание которых осуществляются уполномоченным органом, передает корреспондент РИАМО.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в законы города Москвы от 3 ноября 2004 года №70 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей города Москвы», от 23 ноября 2005 года №60 «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве», от 30 ноября 2005 года №61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве» и от 24 сентября 2018 года №19 «О дополнительных мерах поддержки жителей города Москвы в связи с изменениями федерального законодательства в области пенсионного обеспечения»​.

«Законопроектом предлагается закрепить в законах города Москвы механизм предоставления бесплатного или льготного проезда на общественном транспорте с помощью социальных карт, выпуск, выдача и обслуживание которых осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы или подведомственным ему государственным учреждением, государственным унитарным предприятием в порядке, установленном правительством Москвы», - сказала депутат Мосгордумы Ольга Мельникова.

Члены комиссии столичного парламента по городскому хозяйству и жилищной политике поддержали законопроект.

«Законопроект важный, он действительно поднимает на уровень закона механизм предоставления транспортных льгот нашим льготным категориям. Мы уточняем, кто имеет право выпускать данные карты (социальные карты – ред.), каким образом осуществляется предоставление льгот. Мне кажется это важным, в том числе в качестве законодательного акта», - отметил заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.

Комиссия рекомендует Московской городской думе принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок - в целом.