РИАМО – 13 окт. Чай с сахаром назвали главным врагом зубной эмали, поэтому специалист по чаю и кофе Елизавета Тихонова посоветовала не пить его каждый день, сообщает Nation News.

Дело в том, что чай с сахаром очень вреден для зубной эмали. Сахарная пленка оседает на зубах, под ней начинают размножаться бактерии, начинается активное разрушение эмали.

«Он очень сильно разрушает зубы. Чай содержит много фтора, который стабилизирует зубную эмаль. Сахар же полностью уничтожает фтор, он становится недоступен для зубов», - сказала Тихонова.

Но для любителей сладкого есть более безопасный способ сделать напиток приятнее: добавить ложку варенья, меда, конфету или шоколад.

Такой способ окажется намного безвреднее для зубов, нежели растворенный сахар. ​