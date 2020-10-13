РИАМО - 13 окт. В «Одноклассниках» состоялась эксклюзивная премьера нового трейлера приключенческого фильма Disney «Последний богатырь: Корень зла», пользователи соцсети первыми увидят кадры одного из самых ожидаемых фильмов следующего года, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Фильм выйдет в широкий прокат 1 января 2021 года.

«Зрителей ждет невероятное путешествие в Белогорье, в котором им предстоит встретить не только уже знакомых героев Ивана и Василису, Бабу Ягу и Водяного, Варвару и Галину, но и совсем новых персонажей — красавца-богатыря Финиста и боевого Колобка, в голосе и мимике которого аудитория узнает неподражаемого Гарика Харламова», – говорится в сообщении.

Посмотреть трейлер фильма можно в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях «ОК» на iOS и Android, а также на большом экране в приложении «OK Видео» на Smart TV и Android TV. Производством фильма занимаются Disney, Yellow, Black and White и телеканал «Россия».​