РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. Во вторник в мытищинском управлении социальной защиты населения в рамках социально-правовой акции, организованной аппаратом уполномоченного по защите прав человека в Московской области, состоялся «Правовой марафон для пенсионеров» в дистанционном формате, сообщается в Instagram-аккаунте УСЗН муниципалитета.

«В рамках мероприятия начальник УСЗН Мытищ Ирина Скворцова рассказала о мерах социальной поддержки для пожилых граждан, об особенностях взаимодействия с жителями в период пандемии и дополнительных мероприятиях по оказанию помощи гражданам из группы риска», - говорится в сообщении.

С приветственным словом к участникам марафона обратился начальник отдела защиты социальных прав аппарата уполномоченного Сергей Олейник, который рассказал об институте уполномоченного по защите прав человека в Московской области, о проводимой акции и актуальных вопросах в обращениях граждан.