РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 13 окт. В подмосковных Котельниках в ходе рейда составили свыше 20 административных протоколов на нелегальных таксистов, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Профилактический рейд прошел во вторник в Котельниках.

«Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с сотрудниками администрации проверили водителей такси на предмет законности осуществления перевозок. В ходе проведенных мероприятий было эвакуировано 11 транспортных средств, составлено 23 административных протокола», - говорится в сообщении.

С начала октября в Котельниках провели уже три подобных рейда, работу в данном направлении продолжат.