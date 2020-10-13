РИАМО - 13 окт. Академия футбола «Дмитров» стала победителем Всероссийского турнира по футболу среди детей 2013 года рождения, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Турнир провели в Красногорске 10 октября. Участие в нем приняли восемь команд, в том числе из Рязани, Калуги, Москвы, Обнинска, Красногорска.

«Дмитровские футболисты вышли из группы и первый полуфинал выиграли у команды из города Рязани со счетом 4:2», - говорится в сообщении.

В финале академия футбола «Дмитров» обыграла воспитанников московского «Локомотива» в упорной игре со счетом 2:1. Лучшими игроками турнира признали футболистов Зарембо Максима, Плотникова Павла и Сибирякова Артема.