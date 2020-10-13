РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Турнир по художественной гимнастике «Осенний триумф» состоится 17 и 18 октября во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах, сообщил председатель спорткомитета администрации городского округа Владимир Сурков.

«В турнире примут участие порядка 150 сильнейших спортсменок 2008 года рождения и старше из Московской области, Москвы, Белгорода, Новосибирска, Ярославля и других российских городов. Несмотря на то, что соревнования будут массовыми, они пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», - сказал Сурков.

Он также добавил, что по результатам турнира победители и призеры в индивидуальных и групповых программах будут отмечены наградами. Их ждут медали и грамоты, а также памятные подарки и призы от ОАО «Вертолеты России».

Начало соревнований в 10:00. Мероприятие пройдет по адресу: улица Смирновская, дом №4.