РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Школьникам из подмосковных Люберец в рамках семинара продемонстрировали приемы и комбинации из самбо, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Практический семинар по боевому самбо прошел в Томилинской общеобразовательной школе №17. Его провел президент Межрегиональной общественной организации содействия развитию спорта «Возрождение» Маршалл Савчук совместно с чемпионом мира по боевому самбо Мурадом Курбановым.

«В рамках семинара продемонстрировали младшей и старшей группе серию бросков и комбинаций из спортивного самбо, ответили на вопросы спортсменов, провели мастер-класс и показательные выступления. Наша команда уверена, что подобные мероприятия послужат хорошей мотивацией для мальчишек и девчонок! Повысят заинтересованность детей спортом, научат развивать в себе не только силу, выносливость и волю к победе, но и организаторские качества», - сказал Курбанов.

Межрегиональная общественная организация содействия развитию спорта «Возрождение» объединяет клубы единоборств, расположенных в различных регионах России.