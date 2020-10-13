РИАМО - 13 окт. В подмосковном Дмитрове провели областной открытый фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В фестивале приняли участие 33 танцевальных коллектива из 15 муниципальных образований Подмосковья. Участники подарили зрителям настоящий праздник народного танца», - говорится в сообщении.

Дмитровский округ в нескольких номинациях стал лидером. Так, коллектив Центрального Дворца культуры «Созвездие» и образцовый коллектив «Ансамбль танца «Карусель» стали дважды лауреатами второй степени.

Также лауреатом третьей степени стал образцовый коллектив «Ансамбль танца «Сюрприз». Спецприз от жюри получил коллектив «Хореографический ансамбль «Задумка», жюри отметило постановку танца «Осенний хоровод».