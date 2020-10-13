РИАМО - 13 окт. Керлингисты из Дмитровского городского округа одержали победу в составе сборной Московской области на Кубке России по керлингу среди мужских команд, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Состав команды: Александр Еремин, Михаил Васьков, Алексей Тузов, Алексей Куликов, Кирилл Савенков», - говорится в сообщении.

Всего в соревнованиях участвовали 16 команд, представлявшие Москву, Санкт-Петербург, Иркутскую, Московскую, Челябинскую и Новосибирскую области, Красноярский и Краснодарский край.