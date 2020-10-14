Минздрав 11 августа зарегистрировал «Спутник V» – первую на рынке вакцину от нового коронавируса. Препарат разработали ученые из центра имени Гамалеи. С начала сентября в Москве проходит вакцинация добровольцев. Исследования продлятся около полугода, всего будут привиты 40 тысяч человек. По словам властей, количество желающих получить вакцину ежедневно растет. Почему многие становятся добровольцами, и какие последствия у вакцинации, читайте в материале РИАМО.

Быть первыми

Татьяна и ее муж работают на федеральном телеканале. О возможности стать добровольцами пара узнала в редакции: «В рабочем чате появилась информация, что собирается группа добровольцев. У нас команда журналистов, и быть первыми везде для нас – обыденное дело. Поэтому муж сразу мне предложил вакцинироваться. В больнице нас встретили, все проходило вполне понятно. Медсестра сообщила о возможных побочных эффектах».

По информации сайта мэра Москвы, добровольцем может стать любой совершеннолетний гражданин с московским полисом ОМС. Кандидат должен иметь отрицательный результат анализа на COVID-19, а также отрицательный тест на антитела. Для регистрации необходимо заполнить анкету на портале mos.ru и ждать приглашения в поликлинику.

Татьяна отмечает, что в больнице их сразу предупредили о побочных эффектах: в первые дни, помимо повышения температуры, в месте, куда поставят прививку, может появиться ломота. По словам добровольца, симптомы действительно проявились.

«В первый день у меня поднялась температура, очень болела рука – я даже всю ночь не могла уснуть. Второй день я чувствовала себя ужасно разбитой. Было очень тяжело – болезненное состояние. А на третий день все как будто сняло рукой. Хотя у моего супруга не было ничего похожего. Вообще прививка состоит из двух этапов: то есть первый мы уже прошли, а через 21 день нужно будет повторить процедуру и сдать анализы на антитела. Сейчас я чувствую себя отлично! Жду второго этапа прививки», – рассказывает Татьяна.

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Важное событие

По данным официального портала вакцины, «Спутник V» основан на аденовирусном векторе, который в обычном состоянии вызывает ОРВИ. Его используют для передачи генетического материала из другого вируса, против которого будет работать препарат. Разработчики утверждают, что аденовирусы безопасны для организма, так как они не являются новыми и существуют уже давно.

Татьяна рассказала, что поначалу боялась заболеть коронавирусом, однако потом изменила свое мнение: «Наши родные почти все переболели. Потом уже привыкли к осознанию того, что у кого-то легче проходят симптомы коронавируса, у кого-то тяжелее. Поэтому на момент вакцинации я гораздо спокойнее относилась к болезни. Наоборот, в этот день настроение было замечательное, даже праздничное. Потому что нам делали нечто такое, что может в дальнейшем спасти человечество! Делаем что-то необычное и великое – так мы описали вакцинацию для себя».

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Почти как Гагарин

Татьяна призналась, что не сомневалась в своем решении стать добровольцем: «Во-первых, наши руководители на канале сразу вакцинировались, а они для нас пример профессионализма. А во-вторых, мы ведь содружество журналистов. Нам верят люди, многие читают наши страницы в соцсетях. Поэтому некоторые добровольцы даже попытались снять момент вакцинации и показать своим подписчикам: «Смотрите, я это сделал – и ничего страшного!».

Татьяна отмечает, что подписчики задавали много вопросов о вакцине. При этом мнения людей разделились.

«Я заметила, что было много скепсиса и недоверия в отношении решения наших ребят добровольно сделать эту прививку. Но я считаю, было нужно показать обществу, что журналисты могут быть первыми не только в сборе информации, но и в каких-то исследованиях. Наши коллеги работали в красных зонах – первыми освещали самый тяжелый период пандемии в стране, работу докторов, болезнь пациентов, которые лежали под капельницами и ИВЛ. Поэтому мы не могли остаться в стороне», – рассказывает женщина.

Татьяна утверждает, что не испытывала никакого страха перед вакцинацией: «Я была уверена, что ничего фатального не произойдет. Больше боялись наши друзья и родственники: переживали, зачем мы это делаем. Они беспокоились, что вакцина до конца не исследована, неизвестно, какие могут проявиться побочные явления через полгода, и как наш организм вообще на нее отреагирует. Но нас сложно переубедить. Мы ребята отважные – приняли решение, поехали и сделали. Добровольцем быть интересно! В наше время это все равно, что быть первооткрывателем – как в космос Гагарин полетел, так и мы решили рискнуть. Я склонна рассчитывать на наших ученых и верю, что эта вакцина действительно толковая и может сделать свое дело».

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Самый счастливый человек

Прививка от коронавируса подарила Татьяне спокойствие и уверенность.

«После прививки на душе стало легче. Сейчас я чувствую себя не столько защищенной, сколько более уверенной. Однако все равно гигиеной и правилами безопасности не пренебрегаю. Уже привыкла локтем открывать дверь в магазин и другие общественные места, постоянно протирать руки антисептиком», – отмечает доброволец.

Особенную радость женщине доставляет мысль о важности события, в котором она приняла участие.

«Не знаю, насколько мой пример убедителен, но это выбор каждого. Однако я с гордостью могу заявить, что сделала эту прививку, потому что берегу свое здоровье и здоровье своих близких. Лично мне было интересно вакцинироваться, я всегда хотела быть причастной к чему-то необычному и великому. Если бы я еще и придумала эту вакцину – было бы вообще круто! Я бы, наверное, была самым счастливым человеком. Потому что помогать людям – это очень благородно!», – делится Татьяна.

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