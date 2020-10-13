РИАМО - 13 окт. Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике одобрили проект закона «О внесении изменений в статью 15 закона города Москвы от 27 января 2010 года № 2 «Основы жилищной политики города Москвы» и «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы».

«Предлагается в статье 15 закона города Москвы «Основы жилищной политики города Москвы» термин «жилое помещение» заменить термином «помещение в многоквартирном доме», который включает в себя как жилые помещения, так и нежилые помещения. <…> Принятие проекта закона позволит привести его положение, положение закона города Москвы «Основы жилищной политики города Москвы» в соответствии с изменениями федерального законодательства», - сказала старший помощник прокурора города Москвы по взаимодействию с представительными (законодательными), исполнительными органами, органами местного самоуправления Ирина Залужная.

Данный законопроект направлен на уточнение процесса и ответственности при решении устройства или перепланировки помещения в жилом доме. Его единогласно поддержали члены комиссии.

«С учетом изложенного комиссия рекомендует Московской городской думе принять законопроект в первом чтении и при отсутствии поправок в целом», - сказал заместитель председателя Московской городской Думы Степан Орлов.​