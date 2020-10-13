РИАМО - 13 окт. Российская Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о правительстве государства, предусматривающий новый порядок его формирования с учетом внесенных в Конституцию РФ поправок, сообщает kp.ru.

«По законопроекту, исполнительную власть в стране осуществляют правительство и другие федеральные органы под руководством президента. Согласной действующей редакции закона, эту власть осуществляет только кабмин», – говорится в сообщении.

Меняется последовательность назначения главы правительства России. Президент сможет назначить кандидата премьер-министром лишь после утверждения Госдумой. Если Госдума три раза отклонит кандидата, глава государства сможет сам назначить премьера.

Согласно новому закону, силовиков назначает президент после консультации с Советом Федерации. Других утверждают депутаты по предложению премьер-министра.​​