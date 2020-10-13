РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 24 октября пройдет рыболовный фестиваль по ловле хищника на спиннинг, сообщается в группе «Климовский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск 24 октября Климовский рыболовный клуб проведет на реке Рожай (Нижней Сосновке) фестиваль по ловле хищника спиннингом. Старт в 9:00, финиш в 12:00. Требуются судьи», - говорится в сообщении.

Записаться для участия можно в соцсети в комментариях под сообщением о соревнованиях.