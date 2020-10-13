РИАМО - 13 окт. Взрывотехники ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили 12 октября боеприпас времен Великой Отечественной войны, найденный местными жителями на территории СНТ «Румянцево» в Рузском округе, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На место происшествия выдвинулись работники специального поисково-спасательного отряда №22 ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Специалисты-взрывотехники выяснили, что местными жителями был найден артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Обезвредить на месте найденный боеприпас не представлялось возможным, поэтому специалисты транспортировали его в заброшенный карьер», - сказал начальник поисково-спасательного отряда №22 Олег Совенков.

При соблюдении техники безопасности сотрудники взрывотехнического отряда обезвредили снаряд.