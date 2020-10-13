РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Актив женских сообществ Люберец встретился с главой муниципалитета Владимиром Ружицким, женщины поделились с ним своими планами, рассказали о проектах, которые получают поддержку и одобрение жителей, находят последователей за пределами округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Я благодарен за ваше активное участие в общественной жизни округа. В свою очередь, могу сказать, что мы всегда готовы оказать любую помощь и поддержку общественным организациям, чья деятельность приносит реальную пользу землякам, инициирует добрые начинания и выступает связующим звеном между властью и обществом», - сказал Ружицкий.

Подводя итоги встречи, активистки Люберецкого отделения Союза женщин Подмосковья и «Нежного бизнеса - Люберцы» вручили главе созданные соратницами по союзу подарки: картину художницы из Томилина Веры Журавель, символ своего движения, который люберчанки создали на днях, вязаную игрушку альпака Гришу и пирожные, приготовленные лидером движения «Нежный бизнес» Натальей Муравьевой.