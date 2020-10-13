РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» в микрорайоне ВНИИПО задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, и изъяли у него 50 граммов амфетамина, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

«В ходе личного досмотра в рюкзаке злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством - амфетамином, общим весом более 50 граммов», - говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Балашихинским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.