РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в повреждении чужого автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 57-летнего местного жителя о том, что неизвестный разбил заднее стекло автомобиля иностранного производства на улице Чистова. Общая сумма материального ущерба составила более 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 45-летнего местного жителя. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.