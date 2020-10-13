РИАМО - 13 окт. Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что в России фонд коек, развернутый для пациентов с Covid-19, в настоящее время занят почти на 90%, у 20% из находящихся в больницах пациентов степень заболевания легкая, сообщает ТАСС.

«У нас 20% всех пациентов, которые находятся на госпитальной койке, - это пациенты с легкой степенью тяжести. То есть те пациенты, которые должны находиться по сути дома. Они занимают практически 20% коечного фонда. На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%. То есть соответственно минус 20% - вот еще 20% освободившегося коечного фонда», – сказал Гриднев.

По его словам, в Российской Федерации хорошо отработано оказание помощи пациентам в стационарных условиях, но с амбулаторной частью возникают проблемы.

«Мы, конечно, проводим большую работу и стараемся вести методические рекомендации, и новые препараты, и организационные формы, но, к сожалению, амбулаторная часть ведения этих пациентов страдает. И за счет этого возникает гипердиагностика и гиперпоказания для стационарной госпитализации», - отметил Гриднев.

Он подчеркнул, что возведение в России большого числа инфекционных больниц для пациентов с коронавирусом неоправданно, потому что в будущем после снижения количества зараженных медучреждения будут простаивать. Перепрофилирование коек является самым лучшим вариантом.​​

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Текстовая трансляция

13 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- В Роспотребнадзоре заявили, что очное обучение в школах почти всех регионов РФ безопасно. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, дети полностью защищены, «проходят фильтры на входе».

- Фонд коек для пациентов с Covid‑19 в России занят почти на 90%. Перепрофилирование коек в РФ является самым лучшим вариантом для создания новых мест для зараженных.​​

- Столичным работодателям разъяснили детали перевода сотрудников на удаленку. Если организация действует также в других субъектах РФ, требование о 30% распространяется только на сотрудников, работающих в Москве.

- Режим работы московских судов изменили из‑за Covid‑19. Личный прием граждан председателями судов временно приостановлен.

- В Роспотребнадзоре не хотят блокировать экономику из‑за Covid‑19.

Опыт работы системы в целом для населения всей страны и для населения целого ряда других стран … позволяет нам чувствовать себя достаточно уверенно и говорить, что несмотря на то, что мы видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики и приостановлении каких-то действий или каких-то предприятий, каких-то секторов экономики Глава Роспотребнадзора Анна Попова

- Медицинскую маску в госаптеках Подмосковья можно купить за 5 рублей. Антисептики продаются в аптеках в достаточном количестве.

- За сутки в России зарегистрировали 13 868 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 420 больных. В Москве - 4 618.

- В Москве еще 1750 пациентов вылечились от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 264 500 человек.



- Пандемию способно остановить наличие сразу нескольких вакцин от коронавируса, считает президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это в конечном счете остановит пандемию», — отметил Сергеев.

- За минувшие сутки в Москве скончались 58 человек с коронавирусом. Число умерших после коронавируса в городе увеличилось до 5 687 пациентов.