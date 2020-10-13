РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска рассказали воспитанникам детсада о правилах безопасности во дворах, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Госавтоинспекторы Подольска провели в одном из дворов акцию «Безопасный двор», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, с воспитанниками детского сада №25 «Улыбка».

«Они обратили внимание родителей на необходимость постоянного контроля за поведением детей во время прогулок. Детям рассказали об опасностях, которые могут их подстерегать во дворе. В частности, наглядно показали и разъяснили, по каким признакам можно определить начало движения автомашины задним ходом, в чем опасность движения пешехода сзади автомашин и при переходе дорог внутри жилых массивов», - говорится в сообщении.

В заключение встречи дети помогли инспекторам ГИБДД проинформировать водителей, припарковавшихся во дворе, о соблюдении правил парковки с помощью информационных табличек. Также участники мероприятия получили в подарок световозвращающие браслеты, которые помогут им стать заметней на проезжей части, и информационные памятки.