РИАМО - 13 окт. В квартире многоэтажного дома на Волгоградском проспекте произошло загорание стиральной машины, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«На Волгоградском проспекте, дом 113, корпус 3 произошло возгорание в квартире, площадь менее одного квадратного метра. Возгорание было в стиральной машинке», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.