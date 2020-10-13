РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в подмосковном Подольске (входит в госкорпорацию «Ростех») запатентовал 3,3 тысячи изобретений, до 90% из них приходится на оружие и патроны, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Новейший пистолет «Удав» помог ЦНИИТОЧМАШ преодолеть значимую отметку в 3,3 тысячи патентов, подтверждающих права разработчиков на результаты интеллектуальной деятельности. Больше всего патентов в институте по направлению разработки оружия и патронов, на него приходится до 90% всех изобретений. Первое авторское свидетельство было получено в январе 1963 года на изобретение, касающееся модернизации электромагнитной муфты», – говорится в сообщении.

Перешагнуть отметку в 3,3 тысячи изобретений в 2020 году удалось благодаря трем полученным патентам. Это патент №2712470 на «Магазин стрелкового оружия» для изделия 9 на 21-миллиметра «Удав»; патент №2717857 на «Ведущее устройство оперенного бронебойно-подкалиберного снаряда» и патент №2732525С1 на собственно сам «Самозарядный пистолет» 6П72, более известный как «Удав».

В топ-5 изобретений ЦНИИТОЧМАШ, которые вошли в историю оборонной промышленности России, эксперты относят разработку патрона 5,45-миллиметра, комплект боевой экипировки «Ратник», подводное оружие АПС и СПП-1, пистолеты «Гюрза» и «Удав», патроны «Олимп».

Из более чем 150 изделий и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа, разработанных в ЦНИИТОЧМАШ и запущенных в серийное производство, каждое имело не по одному изобретению. Например, изделие «Корнет» – шесть патентов, пистолет 6П72 «Удав» – три патента на сам пистолет и два патента на патроны к нему. Для первого отечественного самоходного орудия, оснащенного автоматизированной системой управления наведением, CAO 2С31 «Вена» институт проектировал орудийный вычислительный комплекс с установленным программным обеспечением, всего получил семь патентов на изобретения и один на полезную модель. Пулемет «Печенег» принес шесть патентов, патрон СП-10 с пулями со стальным термоупрочненным сердечником повышенной пробиваемости – пять патентов.

Десятки изобретений ЦНИИТОЧМАШ используются и в гражданской жизни. Основными направлениями работ по гражданской продукции стали создание новых материалов и технологий, развитие современной медицинской техники и оборудования, создание высококачественной продукции длительного пользования и товаров народного потребления.