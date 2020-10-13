РИАМО - 13 окт. Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о прокуратуре для реализации новых положений Конституции, инициатива была внесена президентом страны Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

«Законопроектом закрепляется, что прокуратура - единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции», — говорится в материале.

В соответствии с документом, генпрокурор, заместители генпрокурора, прокуроры субъектов РФ, прокуроры военных и других прокуратур, которые приравниваются к прокурорам субъектов РФ, будут назначены на должность после консультации с Советом Федерации и могут быть сняты с должности президентом России. В течение недели после получения информации о кандидате генпрокурора Совфед должен направить президенту свое решение в письменном виде. Для решения по замгенпрокурора дается неделя, а по прокурорам субъектов РФ - 10 дней.

К числу иных прокуроров будут относиться прокурорские работники, которые претендуют на замещение должности, по которой предусмотрено присвоение классных высших чинов прокурорских работников или воинских званий высших офицеров, либо замещающие такую должность. Такие категории прокуроров назначает на должность президент по представлению генерального прокурора, снимает с должности также глава государства.

Прокурорская деятельность также осуществляется по международным договорам РФ. Решения межгосударственных органов, которые вынесли в соответствии с положениями международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ.

По законопроекту, прокуроры не смогут иметь иностранное гражданство и вид на жительство в другой стране. Работники прокуратуры должны будут в течение пяти дней предупредить о прекращении российского гражданства или получении иностранного гражданства и вида на жительство.

Инициатором внесения поправок стал Владимир Путин, нововведения направлены на реализацию конституционных поправок. ​