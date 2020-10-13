РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. Член Общественного совета при МУ МВД России «Мытищинское» Вячеслав Адамов проверил изолятор временного содержания МУ МВД в рамках акции «Гражданский мониторинг», сообщается в Instagram-аккаунте МУ МВД России по горокругу.

Цель данного мероприятия – проверка соблюдения прав и свобод лиц, содержащихся в ИВС, уровня медицинского, материально-технического обеспечения, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований содержания помещений.

«При посещении изолятора временного содержания общественник ознакомился с режимом и условиями содержания граждан, побеседовал с задержанными по вопросам качества бытовых условий, питания, оказания медицинской помощи. Жалоб на условия, а также на неправомерные действия сотрудников не поступало», – говорится в сообщении.

Работу ИВС и специального приемника Адамов оценил положительно.