РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В Подольске местная жительница признана виновной в причинении смертельных травм ребенку, находящемуся под ее опекой и в неисполнении обязанностей по его воспитанию, ей назначили 10 лет лишения свободы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Московской области.

С февраля 2018 года по 29 января 2019 года жительница Подольска, пользуясь незначительным поводом, нецензурно выражалась в адрес находящегося под ее опекой трехлетнего мальчика и умышленно исполняла обязанности по его уходу и воспитанию ненадлежащим образом, соединенное с жестоким обращением с ним. При этом она знала о наличии у опекаемого заболеваний, в том числе центральной нервной системы, в связи с чем воспитание и опека над ним требовали особого внимания и навыков. Она неоднократно наносила ребенку удары руками по различным частям тела, в том числе по голове. В результате 29 января 2019 года после очередного избиения ребенка госпитализировали в больницу, где он скончался от полученных травм 4 февраля 2019 года.

«Собранные следователем Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы Подольска. Приговором суда женщине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - говорится в сообщении.

Обвиняемая признана виновной в причинении смертельных травм ребенку, находящемуся под ее опекой (часть 4 статьи 111 УК РФ), а также в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ).

Расследование осложнялось тем, что у обвиняемой была своя версия произошедшего, и вину она не признавала как изначально, так и на всем этапе расследования.

Следователь провел большой объем работы. За короткий промежуток времени допросил не менее 68 свидетелей, часть из них на территории Самарской области. Провел восемь последовательно назначенных судебных экспертиз, в числе которых комиссионная и дополнительная комиссионная судебно-медицинские экспертизы. Выполненный объем работ позволил собрать достаточно доказательств для установления причастности опекуна к совершенному преступлению.