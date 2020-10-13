РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. В подмосковной Балашихе ищут несовершеннолетнюю, местонахождение которой неизвестно с 8 октября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропала 14-летняя Ксения Косенкова, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. С 8 октября 2020 года ее местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост Косенковой 140 сантиметров, она нормального телосложения, волосы русые с рыжиной ниже лопаток, глаза карие. Была одета в светлую куртку, футболку, синие джинсы.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.