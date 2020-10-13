РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 окт. Учащиеся ряда школ городского округа Мытищи могут пройти профессиональные курсы на базе колледжа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Мытищах продолжается реализация проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом». В проекте участвуют школьники из гимназий №№1, 16, 17, 33, школ №№4, 5, 10, 12, 14, 25, 26, 28, 29, 31, лицея №34.

«Проект предполагает, что школьники во время обучения смогут дополнительно получать соответствующую квалификацию по профессиям: повар, оператор ЭВМ, слесарь по ремонту автомобилей, делопроизводитель, агент по продаже недвижимости, экспедитор по перевозке грузов, пекарь и страховой агент на базе Мытищинского колледжа», - говорится в сообщении.

При окончании школы выпускникам выдадут не только аттестат, но и свидетельство о прохождении профессиональных курсов, что поможет молодым людям лучше сориентироваться на рынке труда.