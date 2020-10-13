РИАМО - 13 окт. Сотрудники старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания, могут быть включены в норму 30% работников, переводимых на дистанционный режим, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве наблюдается рост распространения Covid-19. Из-за этого в мегаполисе ввели ряд ограничений: жителям столицы старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали соблюдать домашний режим, школьников отправили на двухнедельные каникулы, а организации обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

«Обязательный перевод на удаленную работу не менее 30% сотрудников — мера, которая направлена на сокращение передвижений жителей по Москве. Лица, находящиеся в командировке или отпуске, могут быть включены в 30% сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы», – говорится в сообщении.

Работодатель может установить посменный режим работы, согласно которому на объектах будут находиться одновременно не более 70% работников. Кроме того, работодатели должны начать формировать сведения о сотрудниках, переведенных на удаленный режим работы.

Если организация действует также в других субъектах РФ, требование о 30% распространяется только на сотрудников, работающих в Москве.

Информацию нужно заполнять каждую неделю. Если после первоначального размещения данные не менялись, повторное предоставление не требуется.

Для подачи данных необходимо скачать и заполнить специальную форму, указать наименование организации, ее ИНН, юридический адрес и другие сведения, а также обезличенную информацию о сотрудниках, которые работают дистанционно.

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