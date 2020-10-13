РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. В горокруге Люберцы организована проверка по факту смерти рабочего при разгрузке металлоконструкций, говорится в сообщении пресс-службы ГУ СК России по Московской области.

«13 октября 2020 года в правоохранительные органы города Люберцы поступила информация о смерти рабочего и травмировании еще двух при разгрузке металлических конструкций», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организована проверка. В настоящее время на месте происшествия работает следователь, проводится осмотр.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.