РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Подарки от правительства Московской области вручили ветерану Великой Отечественной войны из Подольска к 95-летнему юбилею, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

Во вторник 95-летие отметил участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Борис Гинкул.

«Именинника с юбилеем поздравили первый замглавы администрации округа Виктор Чуб, замначальника территориального управления в микрорайоне Климовск Роман Ермаков и другие. Юбиляру вручили поздравительный адрес от президента Российской Федерации, памятные подарки от правительства Московской области и администрации округа», - говорится в сообщении.

Гинкул родился в Херсоне, Украина. Во время Великой Отечественной войны воевал на 2-м Украинском фронте. После войны служил на Северном флоте.

Ветерану пожелали крепкого здоровья, счастья и благополучия.